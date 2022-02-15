Опубликованы кадры подрыва льда на реках в Подмосковье

Это делается для борьбы с сильными паводками

Этой зимой в столичном регионе снега выпало в полтора раза больше нормы, а вот активно таять он начнет не раньше середины марта. В Гидрометцентре рассказали, что до начала тёплой весны ещё далеко, в марте могут быть даже 15-градусные морозы.

Тем не менее, в Подмосковье уже начали взрывать лёд на реках, сообщает "ТВ Центр". Это делается, чтобы обезопасить населённые пункты от сильных паводков. Саперы Западного военного округа уже провели несколько точечных подрывов льда на изгибе рек, где образовался ледовый затор. Было использовано порядка 200 килограммов взрывчатки.

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