ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы кадры подрыва льда на реках в Подмосковье

15:37
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Это делается для борьбы с сильными паводками

Этой зимой в столичном регионе снега выпало в полтора раза больше нормы, а вот активно таять он начнет не раньше середины марта. В Гидрометцентре рассказали, что до начала тёплой весны ещё далеко, в марте могут быть даже 15-градусные морозы.

Тем не менее, в Подмосковье уже начали взрывать лёд на реках, сообщает "ТВ Центр". Это делается, чтобы обезопасить населённые пункты от сильных паводков. Саперы Западного военного округа уже провели несколько точечных подрывов льда на изгибе рек, где образовался ледовый затор. Было использовано порядка 200 килограммов взрывчатки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Подрыв льда
Подрыв льда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.