Возглавит его Лев Харис

Компания "Сбер" создаст холдинг, который объединит в том числе СберМаркет и СберЛогистику с VK, передает со ссылкой на пресс-службу ТАСС.

"В ключевой для группы "Сбер" небанковской индустрии - индустрии электронной коммерции - будет создан холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции "Сбера", - говорится в сообщении.

В итоге будет создан О2О-холдинг. Возглавит его Лев Харис.

Ожидается, что единое управление активами позволит создать синергии и обеспечить лучший клиентский опыт.

Ранее стало известно, что "Сбер" занял третье место среди банковских брендов мира по показателю "Сила бренда". Brand Finance оценила бренд "Сбера" в 12,8 миллиарда долларов (на 36% больше, чем год назад).

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