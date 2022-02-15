Собянин: Жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с уборкой снега и гололеда

Самый трудный период уже позади, отметил мэра столицы

Жилищно-коммунальный комплекс столицы справился с уборкой снега и гололеда в Москве во время текущей зимы. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Как указал градоначальник, эта зима была одной из самых сложных за последние годы. Она еще не закончилась, но самый сложный период прошел, поэтому можно уже сказать, что несмотря на сложности, город справился с зимой. Большое количество снега "наложилось" на пандемию коронавируса , однако несмотря на сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с теми задачами, которые перед ним стоят по уборке города от снега, гололеда, наледи и надежного энергообеспечения.

За осень и зиму в столице выпало 160 см снега при климатической норме за сезон 152 см. Переходы температуры через ноль градусов были зафиксированы 32 раза.

Для уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тысяч человек и свыше 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, сообщает АГН "Москва".

После сильных снегопадов сотрудников коммунальных служб в Москве переводят на усиленный — круглосуточный — режим работы. В первую очередь очищают главные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб. Также чистят подходы к остановкам, станциям метро, МЦК, соцобъектам. Снег вывозят на снегоплавильные станции.

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