Путин предложил Шольцу обсудить тему безопасности в Европе

В Москве начались переговоры лидеров России и Германии

Вопросы актуальной двусторонней и международной повестки обсуждает сегодня Владимир Путин с канцлером Германии Олафом Шольцом. Первые очные переговоры проходят в Кремле.

Владимир Путин поблагодарил канцлера за визит, отметив, что ФРГ является самым крупным торгово-экономическим партнёром Москвы в Европе. По словам президента, несмотря на все сложности пандемийного периода, товарооборот между нашими странами за прошлый год вырос более, чем на 36%. Одно из приоритетных направлений - это энергетика. Также российский лидер отметил, что в ходе переговоров сегодня большое внимание будет уделено вопросам евробезопасности, в том числе ситуации на Украине.

"Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России. Все делается на рыночных принципах, здесь нет никаких вопросов и сомнений. Мы приняли решение, оно такое беспрецедентное, допустили немецких партнеров к добычным активам, работаем в вопросах организации транспортных поставок, наши компании работают в федеративной республике. У нас много и других направлений, как я уже сказал, но, безусловно, сегодня значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины", - заявил Путин.

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