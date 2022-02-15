Лавров уличил Запад в параноидальных спекуляциях

Россия имеет право делать то, что считает нужным ради своей безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров назвал спекуляцией разговоры о том, что российской-белорусские учения затеяны ради "вторжения" на Украину.

"Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы "напасть" с севера на Украину, "захватить" Киев - там же все эти сценарии, совершенно параноидальны", - заметил министр в ходе своего выступления по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Лавров подчеркнул, что Россия имеет право делать на своей территории то, что считает необходимым для своей безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин с иронией относится к публикациям западных СМИ о том, что Москва якобы вот-вот начнет военную операцию против Украины.

"Он шутит, а не публикуются ли точное время, когда начнется война?", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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