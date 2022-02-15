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"Показатели хорошие": Зюганов рассказал о самочувствии

14:46
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Лидер КПРФ был ранее госпитализирован в ЦКБ

Госпитализированный в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА "Новости" о своем состоянии.

"Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие", - сказал политик.

Он добавил, что сегодня станет понятно, когда именно произойдет выписка.

В прошлую пятницу стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях. Зюганов прошел ряд обследований.

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