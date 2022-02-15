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Минск заверил в открытости своих военных учений

15:00
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Никакой угрозы Украине нет, заверили в минобороны Белоруссии

Белоруссия, проводя военные учения, никому не угрожает, а лишь тренирует собственные войска. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал министр обороны государства Виктор Хренин.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что учения проходят открыто, перед их началом было проведено два брифинга: для СМИ и для аккредитованных военных атташе.

Также военным атташе была предоставлена возможность "наблюдать за ведением розыгрышей на различных участках действий".

Белоруссия "ни в коем случае" не угрожает соседнему государству, а просто тренирует войска и изучает возможности обеспечить собственную безопасность, цитирует Хренина агентство "БелТА".

Активная фаза совместных учений военных России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" началась 10 февраля. Маневры проходили сразу на пяти полигонах, также было задействовано четыре аэродрома в Белоруссии.

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