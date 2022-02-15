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На Западной Украине зреет квазигосударство

15:08
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Страна раскалывается

Перевод дипломатов из Киева во Львов раскалывает Украину и создает на западе страны квазигосударство.
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Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что Россия осталась единственным гарантом Минских соглашений. Последние семь лет Москва без конца призывала страны НАТО "не нагнетать военную истерию".

Россия остается единственным гарантом Минских соглашений, Берлин и Париж ведут себя пассивно", - сказал Климов.

Ранее США и Великобритания перевели часть своих дипломатических работников из посольства в Киеве во Львов. Страны Запада опасаются "российского вторжения", которое якобы состоится завтра, 16 февраля.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне единения в стране 16 февраля. Будет создана единая информационная платформа UАразом "для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности". 

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