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Трасс рассказала, как Лавров "оскорблял" ее в Москве

15:20
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Глава британского МИД утверждает, что ее это не волнует

Элизабет Трасс продолжит убеждать россиян не поддерживать свое правительство – невзирая на оскорбления, которые она якобы претерпела от Сергея Лаврова во время визита в Москву. Министр иностранных дел Великобритании заявила об этом в эфире британского телеканала ITV.

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По словам Трасс, у нее нет претензий к российскому народу, однако Лондон беспокоит правительство России. Оно, по словам британского министра, "имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства".

"Мы продолжим обращать на это внимание, и, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом", - заявила Трасс.

Глава МИД Великобритании заговорила об "оскорблениях со стороны Лаврова", когда ведущая напомнила министру высказывание главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот, комментируя визит Трасс в Москву, заметил, что "Лавров бы не так сильно насмехался над ней", если бы угроза британских санкций была более ощутимой. На встрече с российскими министром британский дипломат потребовала отвести российские войска, расположенные на российской территории, от границ Украины. Лавров поинтересовался, признает ли Трасс суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, на что получил отрицательный ответ, передает ТАСС.

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