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В ЕР рассказали о ходе бесплатной газификации

15:35
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Соответствующий закон был подписан президентом летом 2021 года

От россиян к настоящему времени поступило уже около 652 тысяч заявок на подключение домовладений к системе газоснабжения. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России

Как уточнил Турчак, лишь за последний месяц поступило около 100 тысяч таких заявок. Полмиллиона из них уже принято, 225 тысяч договоров на сегодняшний день уже заключено, а до границы участка газ подведён примерно к 100 тысячам домовладений.

Турчак также рассказал, что средний тариф на прокладку трубы по участку сегодня составляет 43 тысячи рублей, средняя стоимость оборудования — 59 тысяч рублей.

В настоящее время меры соцподдержки граждан при газификации домовладений действуют более чем в 60 регионах. Ожидается, что в ближайшее время к ним примкнут еще 13 субъектов Федерации, цитирует Турчака РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял в декабре 2021 года, что уровень газификации в России уже превышает 72% и крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов. По расчетам кабмина, всего будут улучшены условия почти в 3 млн частных домов.

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