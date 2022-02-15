В ЕР рассказали о ходе бесплатной газификации

Соответствующий закон был подписан президентом летом 2021 года

От россиян к настоящему времени поступило уже около 652 тысяч заявок на подключение домовладений к системе газоснабжения. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Как уточнил Турчак, лишь за последний месяц поступило около 100 тысяч таких заявок. Полмиллиона из них уже принято, 225 тысяч договоров на сегодняшний день уже заключено, а до границы участка газ подведён примерно к 100 тысячам домовладений.

Турчак также рассказал, что средний тариф на прокладку трубы по участку сегодня составляет 43 тысячи рублей, средняя стоимость оборудования — 59 тысяч рублей.

В настоящее время меры соцподдержки граждан при газификации домовладений действуют более чем в 60 регионах. Ожидается, что в ближайшее время к ним примкнут еще 13 субъектов Федерации, цитирует Турчака РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял в декабре 2021 года, что уровень газификации в России уже превышает 72% и крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов. По расчетам кабмина, всего будут улучшены условия почти в 3 млн частных домов.

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