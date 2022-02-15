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Медведев указал на угрозу для России

15:51
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В любой момент страна может лишиться важных поставок

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил во вторник на совещании, что для экономической безопасности России серьезные риски создает зависимость страны от поставок минеральных ресурсов из-за рубежа.
Медведев назвал ключевую проблему России

"Несмотря на всю огромность нашей страны и ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создает серьезные риски для экономической безопасности государства. И на это нужно обратить внимание самое пристальное", - приводит слова зампреда Совбеза РИА "Новости".

Как уточнил Медведев, России приходится импортировать многие виды стратегически важного сырья. При этом у каждой страны-поставщика есть свои экономические и геостратегические интересы.

"Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством", - заметил Медведев.

Он добавил, что цены могут в любой момент резко поднять. Или же просто прекратить поставки.

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