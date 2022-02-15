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В Москве 15 февраля стало самым теплым днем за зиму

15:18
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Прежний рекорд был установлен 11 февраля

Во вторник, 15 февраля, в Москве была зафиксирована самая высокая температура за всю текущую зиму. Соответственно, этот день стал самым теплым с начала зимы.
В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

Как рассказали в центре погоды "Фобос", в 14:00 температура воздуха на главной метеостанции Москвы ВДНХ поднялась до трех градусов тепла. До этого лидерство принадлежало 11 февраля, тогда термометры показали плюс 2,4 градуса.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 15 февраля в Москве был установлен в 1952 году, он составляет 3,8 градуса тепла. Побил ли сегодняшний день этот рекорд, станет известно в 21:00, сообщает АГН "Москва".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что февраль 2022 года может оказаться самым теплым последним зимним месяцем в XXI веке. Однако повышение столбиков термометров несколько сглаживается высотой снежного покрова, которая местами составляет полметра и больше, отметил Шувалов.

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