Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Рыбам стоит контролировать нагрузку, Весам же надо искать в себе внутренние резервы

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

У вас очень высокие шансы на беременность или принятие решения об усыновлении. А если кому-то захочется развлечься или переключиться, то на помощь придет ваша фантазия.

Тельцы

Кому-то из родственников может потребоваться ваша помощь или же вы будете выбирать подарок для них. Если вы заказывали товары для дома, скорее всего, их привезут быстро.

Близнецы

Вы будете разрываться между звонками, сообщениями и внезапно поступившими заданиями. Если вам предстоит поездка, будьте особенно внимательны и аккуратны в пути.

Раки

Вас сегодня порадуют цифры на счете: ждите поступления денег, которые вы заработали. Также может проясниться вопрос, связанный с ростом зарплаты.

Львы

Полнолуние в вашем знаке наконец заставит вас заняться не чужими, а своими целями. Также будет уместно подвести итоги и найти то, за что вы можете себя похвалить.

Девы

Если до этого момента у вас были проблемы со здоровьем, сегодня вы почувствуете себя намного лучше. Это касается и мыслей – психотерапия даст эффект.

Весы

Вам придется найти в себе внутренние резервы и потренироваться в терпении. Испытывать его на прочность будут друзья и подруги, которым срочно потребуется помощь.

Скорпионы

В этот эмоционально насыщенный день вам не стоит привлекать к себе внимание на работе. Для собеседований и разговоров с начальством подберите другую дату.

Стрельцы

Не самый удачный день для учебы, так как вам будет трудно сконцентрироваться. Если у вас экзамен или важная встреча, прогуляйтесь перед началом, это освежит голову.

Козероги

Проверьте почту, в том числе обычную: могут прийти важные письма от налоговой, органов соцзащиты или банков. Сегодня будут удачными консультации по налогам и кредитам.

Водолеи

У вас неожиданно активизируются отношения – деловые или любовные. Возможно, вы не знали, как поступить с партнером, но сегодня решение наконец придет.

Рыбы

Вам не следует пытаться объять необъятное и пытаться переделать все накопившиеся дела. Что бы ни происходило, думайте о своем здоровье и регулируйте нагрузку.

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