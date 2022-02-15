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Москвичей предупредили об опасностях оттепели

15:50
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Колебания температуры способствуют образованию наледи на кровлях

Оттепель в Москве продолжается, синоптики прогнозируют дневные температуры до трех градусов выше ноля. Однако ночью воздух охлаждается до отрицательных значений. Такие колебания температуры способствуют образованию наледи на кровлях, предупредили городские власти.

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"Колебания температуры воздуха способствуют образованию наледи на кровлях, выступающих элементах фасадов и козырьках зданий. Под контролем городских служб - очистка почти 17 тысяч кровель", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты во время осмотров особое внимание уделяется участкам, где возможно падение снега и наледи. Территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов для управляющих организаций предусмотрены штрафы.

Москвичам напоминают, что опасно подходить близко к стенам здания и парковать поблизости автомобили. Можно сообщить о проблеме в управляющую компанию или через электронную приемную Правительства Москвы.

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