Москвичей предупредили об опасностях оттепели

Колебания температуры способствуют образованию наледи на кровлях

Оттепель в Москве продолжается, синоптики прогнозируют дневные температуры до трех градусов выше ноля. Однако ночью воздух охлаждается до отрицательных значений. Такие колебания температуры способствуют образованию наледи на кровлях, предупредили городские власти.

"Колебания температуры воздуха способствуют образованию наледи на кровлях, выступающих элементах фасадов и козырьках зданий. Под контролем городских служб - очистка почти 17 тысяч кровель", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты во время осмотров особое внимание уделяется участкам, где возможно падение снега и наледи. Территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов для управляющих организаций предусмотрены штрафы.

Москвичам напоминают, что опасно подходить близко к стенам здания и парковать поблизости автомобили. Можно сообщить о проблеме в управляющую компанию или через электронную приемную Правительства Москвы.

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