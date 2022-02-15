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Глава евродипломатии допустил временное закрытие "Северного потока — 2"

16:00
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Речь об окончательном закрытии проекта не идет

Проект российского газопровода "Северный поток — 2" может быть временно закрыт, в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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Европейский политик отметил, что "если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток — 2" не заработает". При этом Боррель подчеркнул, что это не означает, что проект "перестанет работать навсегда".

Однако в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины могут быть затронуты поставки газа из России в Европу в целом, заявил Боррель в эфире радио BBC.

Газопровод "Северный поток — 2" должен был быть запущен в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что газопровод построен. Сейчас труба заполняется газом, а параллельно оформляются технические документы по сертификации. Власти ЕС потребовали от оператора трубопровода зарегистрировать "дочку" в Германии, чтобы привести документы в соответствие с нормативами Евросоюза.

В Федеральном сетевом агентстве Германии предположили, что процесс сертификации "Северного потока — 2" может не завершиться в первой половине 2022 года.

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