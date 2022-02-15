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Столтенберг счел признание ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений

16:23
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Генсек НАТО заявил о посягательстве на территориальную целостность Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. По словам генсека альянса, это будет противоречить Минским соглашениям.

"Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", - приводит ТАСС заявление Столтенберга на пресс- конференции перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Госдума решила без промедления направить президенту обращение с призывом рассмотреть вопрос о признании ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что Киев не соблюдает Минские договоренности, а проживающие в Донбассе граждане России нуждаются в помощи.

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