Столтенберг счел признание ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений

Генсек НАТО заявил о посягательстве на территориальную целостность Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. По словам генсека альянса, это будет противоречить Минским соглашениям.

"Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", - приводит ТАСС заявление Столтенберга на пресс- конференции перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Госдума решила без промедления направить президенту обращение с призывом рассмотреть вопрос о признании ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что Киев не соблюдает Минские договоренности, а проживающие в Донбассе граждане России нуждаются в помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram