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Вооруженные "Кинжалами" самолеты ВКС переброшены на авиабазу Хмеймим

16:51
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Ту-22М3 и МиГ-31К примут участие в учениях ВМФ в Средиземном море

Корабли ВМФ России во время учений в Средиземном море получат поддержку с воздуха. На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

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"Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", - сообщили в Минобороны. Отмечается, что экипажи во время перелета из пунктов дисклокации преодолели более 1,5 тысячи километров.

Тем временем страны НАТО также проводят свои маневры в Средиземном море. 7 февраля там встретились сразу три авианосные ударные группы. Американскую возглавлял авианосец "Гарри Трумэн", французскую - авианосец "Шарль де Голль", ВМС Италии были представлены авианосцем "Конте ди Кавур".

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