Путин рассказал о дальнейшей судьбе поставок газа в Европу

Президент встретился с канцлером ФРГ

Россия готова поставлять газ в Европу через территорию Украины после 2024 года, если будет спрос и рентабельность. Об этом президент Владимир Путин заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Также российский лидер отметил, что Москва даже в период высоких биржевых цен на газ и его дефицита поставляла его в ФРГ по ценам долгосрочных контрактов, передает "Прайм".

По данным российского газового концерна, европейские хранилища газа к концу января опустели на 81% от объема газа, закачанного туда летом. Объем активного, готового для отбора голубого топлива, составляет 38,1 миллиарда кубометров. Это на 2,7 миллиарда кубов ниже исторических минимальных значений.

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