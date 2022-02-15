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Путин: силовое сдерживание России – прямая угроза национальной безопасности

17:39
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Предложения Москвы по гарантиям безопасности президент обсудил с канцлером ФРГ

Силовое сдерживание России – прямая угроза национальной безопасности страны, заявил Владимир Путин. Российский президент обсудил предложения Москвы по гарантиям безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Путин подчеркнул, что Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО "достаточно вольно и в свою пользу" трактуют принцип неделимой безопасности. В Москве же не хотят войны, потому и выдвинули идеи по безопасности, приводит слова президента ТАСС.

На переговорах была затронута и тема Украины. Российский лидер напомнил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны, отказываясь от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР. В то же время на Украине массово нарушаются права человека, закрепляется дискриминация русскоязычного населения.

Переговоры с Шольцем Путин оценил как деловые. Российский лидер отметил настрой канцлера Германии на взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Москвы и Берлина.

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