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Болельщики встретили Камилу Валиеву бурными аплодисментами

17:51
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Фигуристка уже выступила

В Пекине во вторник в борьбу за медали в личном первенстве вступили наши фигуристки. Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова уже выступили, передает "ТВ Центр".
Стало известно, как в организм Валиевой попало запрещенное вещество

По итогам короткой программы наши девушки занимают первое, второе и четвертое места. Все внимание болельщиков, конечно же, было приковано к нашей звезде Камиле Валиевой, на льду ее встречали и провожали аплодисментами. Юная спортсменка подверглась беспрецедентному прессингу из-за допингового скандала, сейчас все за нее переживают.

Ну а ранее днем серебряные медали Олимпиады завоевали наши конькобежцы. В командной гонке преследования отличились Даниил Алдошкин, Сергей Трфимов и Руслан Захаров.

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