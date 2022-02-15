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Валиева вышла в лидеры после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

18:10
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Второе место также у российской фигуристки

Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Российская фигуристка получила за свое выступление 82,16 балла.

Второй после короткой программы идет также спортсменка из России. Анна Щербакова получила за прокат 80,20 балла.

Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. У россиянки Александры Трусовой - четвертое место с результатом 74,60 балла. Между российскими спортсменками вклинилась фигуристка из Японии – у Каори Сакамото 79,84 балла.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Ранее Международный Олимпийский комитет отменил церемонию награждения в командном зачете, где российская команда заняла первое место – из-за "сомнительного" теста на допинг, сданного Валиевой еще в декабре.  В МОК заявили, что отменят и церемонию в личном зачете, если Камила Валиева окажется в числе призеров, передает ТВЦ.

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