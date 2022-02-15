Путин оценил перспективы признания ДНР и ЛНР

Жителей Донбасса поддерживают большинство россиян

Депутаты Госдумы тонко чувствуют общественное мнение – в том числе и настроения граждан России в отношении жителей Донбасса. Большинство россиян их поддерживают, заявил президент России Владимир Путин.

"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", - заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин прокомментировал принятое Госдумой 15 февраля обращение к президенту о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, передает ТАСС. В парламенте подчеркнули, что граждане России, проживающие на территории Донбаса, нуждаются в помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram