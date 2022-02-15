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Появилось видео учений ВМФ России в Средиземном море

19:01
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Участие принимают 15 боевых кораблей

В ходе учений в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Об этом главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил министру обороны России Сергею Шойгу.

Среди них - ракетные крейсера "Варяг", "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", а также фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович". Кроме того, в учениях принимают участие более 30 летательных аппаратов ВКС России.

В ходе маневров отрабатываются поиски иностранных подводных лодок, установление контроля за судоходством в акватории Средиземного моря.

"Основной направленностью проводимых учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане", - говорится в сообщении, поступившем в ТВЦ.Ru.

Ранее сообщалось, что на авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

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