Шойгу встретился с Башаром Асадом в Дамаске

Они обсудили борьбу с международными террористами

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник посетил Дамаск, где провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

В ходе переговоров обсуждалась совместная борьба с остатками международных террористов, а также гуманитарная помощь России населению Сирии.

"Глава российского военного ведомства проинформировал президента Сирии о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение ТВЦ.Ru.

Помимо этого, Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме.

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