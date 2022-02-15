Шойгу проинспектировал базу Хмеймим в Сирии

Глава Минобороны прибыл в Сирию с рабочей поездкой

Глава Минобороны России проинспектировал авиабазу Хмеймим. Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Сирию заслушал доклад командующего российскими войсками в ближневосточной стране Романа Бердникова.

Бердников описал Шойгу обстановку в Сирии, рассказал о совместных с сирийскими вооруженными силами мероприятиях по борьбе с остатками международных террористов. Доложил командующий министру и об оказании гуманитарной помощи местному населению.

Борьбу с террористами глава Минобороны России обсудил и с президентом Сирии Башаром Асадом. Одной из тем на встрече российского министра с сирийским лидером стало военно-техническое сотрудничество Москвы и Дамаска.

Во время посещения авиабазы Хмеймим министр обороны России ввел там новую традицию. Сергей Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему более 300 вылетов в Сирии, сообщили в Минобороны.

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