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Сайты силовых ведомств Украины перестали работать

19:44
  • вторник
  • 15 февраля 2022

DDOS-атака затронула и несколько банков

Несколько силовых ведомств и банков на Украине лишились своих интернет-ресурсов. Вечером 15 февраля перестали работать сайты министерства обороны и Вооруженных сил страны.

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Причины сбоя пока неизвестны. Представители оборонного ведомства ситуацию не комментируют. Предполагают, что сайты заблокированы в результате DDOS-атаки.

Позже вечером во вторник проблемы начались у сайта Вооруженных сил Украины. Досталось и банкам: в соцсетях появились сообщения о блокировании работы приложений украинских "Приватбанка" и "Ощадбанка", передает РИА Новости.

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