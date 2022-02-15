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Шутник Зеленский вызвал панику на рынках

20:18
  • вторник
  • 15 февраля 2022

"Ирония" украинского президента обвалила индексы на биржах

Владимир Зеленский вызвал панику на рынках своими высказываниями. Шутка украинского президента о дате "вторжения" России во время его обращения к народу 14 февраля была воспринята всерьез. Как сообщает Bloomberg, индекс S&P 500 на бирже в Нью-Йорке после выступления Зеленского снизился сразу на 1,2%, а нефть поднялась выше отметки в 95 долларов за баррель.

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Украинский лидер, как выяснилось, "пошутил", заявив о "наступлении" Москвы на Киев 16 февраля. Советнику руководителя офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось объяснять, что высказывание Зеленского нужно воспринимать как иронию - по его словам, правительство по-прежнему скептически относится к называемым в прессе конкретным "датам вторжения".

Несмотря на то, что Запад в последние месяцы неоднократно заявлял о подготовке Россией "вторжения" на Украину, в Киеве подчеркивали, что считают полномасштабную войну крайне маловероятной. В Москве, в свою очередь, отмечали, что раздуваемая США истерия по поводу "российской угрозы" Украине нужна Западу для оправдания наращивания сил НАТО у российских границ.

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