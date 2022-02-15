Путин обсудил с Шольцем инициативы России по безопасности

Помимо актуальной международной повестки, лидеры затронули газовую тему и судьбу "Северного потока - 2"

Российские предложения по гарантиям безопасности - безусловный приоритет в развитии диалога с Западом по данному вопросу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле.

Учитывая, что именно завтра, по данным западных СМИ, русские в очередной раз должны вторгнуться на Украину, лидеров, которые вышли к журналистам уже ближе к вечеру, первым делом спросили, конечно же, о войне.

- Будет ли война в Европе?

Путин: Что касается войны в Европе. Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляет какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии.

Это замечание Путина про Югославию и НАТО, которое бомбило одну из европейских столиц, не получив на это даже санкции ООН, Олаф Шольц, как лидер страны-члена данного военного блока, конечно же, попытался парировать.

"Подчеркну, что в Югославии несколько другая ситуация была. Там была опасность и угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать", - сказал Олаф Шольц.

"Позволю себе добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня - это и есть геноцид", - отметил Путин.

За семь лет конфликта на Донбассе погибли несколько тысяч мирных жителей, включая десятки детей. При этом украинские власти не сделали ровным счётом ничего, чтобы закончить эту гражданскую войну. Тот же Зеленский еще в декабре 2019-го заверял лидеров России, Германии и Франции, что выполнит минские соглашения. Кормить европейских партнеров обещаниями украинский президент продолжает и теперь.

"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в трехстороннюю контактную группу, которая работает в рамках минского процесса, очень скоро поступят законопроекты об особом статусе востока Украины, изменения Конституции и подготовке выборов", - заявил Шольц.

Москва этому давно уже не верит. Как и тем заявлениям, что звучат из Вашингтона и НАТО касательно возможного членства Украины в альянсе. Про это российского лидера на пресс-конференции тоже спросили.

- Может быть, вы можете представить себе какой-то мораторий на эту тему. Тем более, что НАТО говорят, что сценарий вступления Украины в НАТО в ближайшие годы или даже десятилетия - он просто не реален?

- Вот вы сказали замечательную фразу. "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Ну, мы же с вами должны понимать, что такое говорят в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще. Ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра. А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счётом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас.

Для этого, напомнил Путин, Москва и выдвинула свои требования к США и НАТО. Речь про откат инфраструктуры блока к границам 97-го года, запрет на расширение за счёт постсоветских республик, включая Грузию и Украину. А также неразмещение у российских границ ударных ракетных комплексов. Да, в Вашингтоне и Брюсселе отказались все это выполнить, выразив готовность обсуждать лишь второстепенные вопросы безопасности. Впрочем, даже начало такого диалога, подчеркнул Путин, уже в какой-то степени успех.

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться. Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены для их решения дипломатическим путем", - сказал Путин.

Во всяком случае, новый канцлер ФРГ, с которым Путин во вторник встретился впервые, заявил, что и Германия, и Евросоюз в целом хотят строить систему безопасности на континенте - не против России, а вместе с ней. Впрочем, не забыл Шольц напомнить и про санкции, намекнув на то, что под ударом окажется и газопровод "Северный поток-2". В ответ Путин напомнил, что это исключительно экономический проект. Так же, как и "Северный поток-1", выгоду от которого каждый немец ощущает на себе.

"Вот немецкий потребитель: и промышленный потребитель, и бытовой потребитель получают газ из России в пять раз дешевле. Вот пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит себе на вопрос, готов он в три, пять раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и за тепло?" – отметил Путин.

Экономическое сотрудничество между Россией и Германией традиционно находится на довольно высоком уровне, заявили лидеры, по итогам договорились продолжать его развивать.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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