В Британии назначили время "вторжения" России на Украину

Истерика не прекращается

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начали возвращение с учений в свои воинские гарнизоны, сообщает Министерство обороны России. Однако ни российские действия, ни слова официальных лиц не убеждают западных партнеров - они по-прежнему пугают мифической "российской угрозой".

Погрузка тяжелой техники идет в штатном режиме. Часть подразделений Западного и Южного военных округов выполнили все поставленные задачи. И теперь отправляются в пункты постоянной дислокации. Вот, например, кадры, как подразделения Южного военного округа приступили к маршу из Крыма на место постоянного базирования на Ставрополье.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Казалось бы, уж эти кадры должны были если не прекратить, то как минимум заметно снизить градус паники, которую Запад сеет вот уже который месяц. Ведь Москва говорила - как только учения будут завершены, войска вернутся к местам постоянного базирования. И ровно так и происходит. Но не тут-то было. Не обольщайтесь - строго заявляет генсек НАТО - Россия по-прежнему готовится к войне.

"Это не свидетельствует о воле к деэскалации. Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также — тяжелой военной техники", - сказал Столтенберг.

А издания The Sun и Mirror и вовсе шокируют якобы только что полученными разведданными: до вероломного нападения, оказывается, остаются считанные часы. Ровно в три ночи российские ракеты полетят в сторону Киева. А вслед за ними в атаку двинутся танки и 200-тысячная группировка военных. Слишком теплая погода, которую западные СМИ всерьез называли одним из главных сдерживающих Кремль факторов, теперь, видимо, уже не помеха.

От желтой прессы не отстает и британский министр иностранных дел. Украиной, вполне серьезно заявляет Лиз Трасс, дело может и не ограничиться. "Я крайне обеспокоена ситуацией. Возможно, мы находимся на грани войны в Европе. У Владимира Путина еще есть время, чтобы отойти от пропасти. Но это время крайне ограничено", - сказала глава МИД Великобритании.

Куда дальше двинется российская армия, глава британской дипломатии, правда, не уточнила. Весь этот абсурд казался бы даже смешным. Если бы не серьезный урон, который нагнетаемая истерия, без сомнения, наносит международным отношениям. Глава нашего МИДа сравнил действия Запада с информационным терроризмом. Причем, в том, что истерика была на пустом месте, Вашингтон и союзники, разумеется, никогда не признаются.

"Я вас уверяю, на Западе, если еще не сказал, то обязательно скажет: вот видите, мы как нажали на них, как там Байден цыкнул. Так там они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это же торговля воздухом. Нам еще учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают. Но подчеркну еще раз: мы на своей территории будем делать то, что нам надо. Что мы считаем необходимым для своей безопасности. И мы отвергаем попытку наших западных коллег диктовать принципы неделимости ОБСЕ таким образом, что они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать", - сказал Лавров.

Именно поэтому Россия выступила с инициативой о новых гарантиях безопасности в Европе. Чем, судя по нынешней информационной атаке, заставила западных партнеров немало понервничать. Переговорный процесс продолжается. Сейчас Москва подготовился свой ответ Вашингтону и партнерам. Документ, по словам Сергея Лаврова, опубликуют в ближайшее время. России, в отличие от Запада, тут скрывать нечего.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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