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Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю уладил дело без суда

20:40
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Сумма "отступных" не называется

Принц Эндрю достиг соглашения  с обвинявшей его в изнасиловании американкой Вирджинией Джуфре. Сын королевы Елизаветы II сделает взнос в фонд пострадавшей. Сумма пожертвования не называется.

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"Мы пишем совместно, чтобы проинформировать суд о достижении урегулирования по существу в указанном выше деле", - говорится в письме адвоката принца Эндрю Дэвида Бойса. Документ опубликован 15 февля в базе федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка.

В конце 2019 года Вирджиния Джуфре в очередной раз публично заявила о том, что принц Эндрю был в числе мужчин, с которыми ее принуждал заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн. В то время истице было 17 лет.

В январе этого года суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный против принца. Вскоре королева Великобритании Елизавета II лишила принца воинских званий, он потерял право использовать официальный титул Его Высочества, передает ТАСС.

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