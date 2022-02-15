Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Вучич подписал указ в прямом эфире

Досрочные выборы в парламент Сербии пройдут в апреле. Президент страны подписал указ о роспуске Народной скупщины. Александр Вучич поставил подпись под документом во время обращения к нации в прямом эфире национального телевидения страны.

"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии", по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", - заявил Вучич, подписывая документ.

Вучич сообщил, что принял решение о назначении выборов народных депутатов. Они состоятся 3 апреля 2022 года. Предложение о роспуске парламента правительство Сербии направило президенту накануне. Отмечается, что после роспуска парламента правительство войдет в технический мандат, но продолжит выполнять все обязанности в полном объеме, передает РИА Новости.

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