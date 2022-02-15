Байден готовит заявление по ситуации вокруг Украины

Поступила обновленная информация

Джо Байден представит обновленную информацию по ситуации вокруг Украины. Президент США готовится выступить с заявлением. Обращение американского лидера выйдет в эфир в 15:30 по вашингтонскому времени – в Москве будет уже 23:30.

"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне", - сообщили в Белом доме.

В пресс-службе американского лидера добавили, что за последние месяцы США и союзники предлагали России "многочисленные дипломатические возможности", передает РИА Новости. При этом на днях в Белом доме заявили, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, а вторжению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки.

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