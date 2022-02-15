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Remington выплатит 75 миллионов долларов семьям жертв стрельбы в Ньютауне

22:01
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В школе "Сэнди хук" погибли 26 человек

Впервые в истории производитель оружия выплатит компенсацию семьям жертв стрельбы. Американская компания Remington Arms направит родственникам погибших в 2012 году в школе "Сэнди хук" в городе Ньютаун 78 миллионов долларов в рамках урегулирования группового иска против компании, пишет The Wall Street Journal.

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14 декабря 2012 года вооруженный винтовкой Bushmaster AR-15 и двумя пистолетами 20-летний Адам Лэнза расстрелял в здании школы "Сэнди хук"  20 детей и шестерых взрослых. Перед этим он убил свою мать. Когда к школе прибыли полицейские, Лэнза покончил с собой.

Семьи жертв трагедии в декабре 2014 года подали в суд на производителя и продавца винтовки. В коллективном иске отмечалось, что винтовка Bushmaster AR-15 разработана для боевых действий. Это оружие не должно было находиться в свободной продаже, так как не соответствует требованиям охоты или защиты жилища.

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