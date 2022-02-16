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"Вы нам не враги": Байден обратился к народу России

08:30
  • среда
  • 16 февраля 2022

Запад продолжает развивать тему российской "агрессии"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в Белом доме с заявлением относительно напряженности вокруг Украины.
В Киеве не увидели предпосылок для вторжения России на Украину

"Обращаюсь к российскому народу - вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи", - отметил американский лидер.

Он добавил, что если "Россия нападет на Украину", то это будет войной без повода и причины.

Как уточнил Байден, у США нет и не будет ракет на территории Украины. "Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, Вашингтон не намерен отправлять свои войска на Украину, если там начнутся боевые действия, но будет привержен принципу коллективной обороны НАТО.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Называется даже конкретная дата - 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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