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Допинг-проба "Б" Валиевой пока что остается не вскрытой

08:33
  • среда
  • 16 февраля 2022

Спортсменка лидирует в соревновании одиночниц в Пекине

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил журналистам, что проба "Б" российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.
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"Нужно следовать правилам. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы "Б", которая еще не вскрыта", - подчеркнул он (цитата по РИА "Новости").

По словам Адамса, если Валиева попадет в тройку призеров по итогам состязания одиночниц, результаты состязаний будут пока считаться предварительными.

После короткой программы Валиева лидирует. Второй идет другая россиянка Анна Щербакова, на третьем месте - японка Каори Сакамото.

Ранее сборная России с 15-летней Валиевой в составе выиграла командное золото на ОИ-2022. Через некоторое время выяснилось, что допинг-тест спортсменки оказался положительным.

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