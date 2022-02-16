Допинг-проба "Б" Валиевой пока что остается не вскрытой

Спортсменка лидирует в соревновании одиночниц в Пекине

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил журналистам, что проба "Б" российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.

"Нужно следовать правилам. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы "Б", которая еще не вскрыта", - подчеркнул он (цитата по РИА "Новости").

По словам Адамса, если Валиева попадет в тройку призеров по итогам состязания одиночниц, результаты состязаний будут пока считаться предварительными.

После короткой программы Валиева лидирует. Второй идет другая россиянка Анна Щербакова, на третьем месте - японка Каори Сакамото.

Ранее сборная России с 15-летней Валиевой в составе выиграла командное золото на ОИ-2022. Через некоторое время выяснилось, что допинг-тест спортсменки оказался положительным.

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