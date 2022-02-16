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Гинцбург анонсировал новую вакцину от COVID-19

08:40
  • среда
  • 16 февраля 2022

Препарат предназначен для защиты от новых потенциальных штаммов

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что организация обратилась в Министерство здравоохранения за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

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Как уточнил специалист, в состав препарата войдут различные S-белки вируса, включая "дельту" и "омикрон". Эта вакцина может понадобиться на случай появления новых штаммов.

По словам Гинцбурга, "Спутник V" справляется с новыми вариантами COVID-19, но против пока неизвестных науке мутаций его эффективность не может быть гарантирована. При этом может наступить момент, когда будут одновременно циркулировать "дельта", "омикрон" и какой-то новый штамм.

"К этому моменту надо уже иметь готовую технологию, которая позволит решить эту задачу", - объяснил глава центра (цитата по "Интерфаксу").

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