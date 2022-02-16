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НАТО пыталась вести разведку российских кораблей

08:49
  • среда
  • 16 февраля 2022

Попытки альянса остаться незамеченным провалились

Как пишет в среду РИА "Новости" со ссылкой на источник, во время плановых учений ВМФ России в восточной части Средиземного моря фрегаты НАТО предпринимали попытку вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей.
Появилось видео учений ВМФ России в Средиземном море

"В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение", - уточнил собеседник агентства.

В учениях ВМФ в Средиземном море принимают участие 15 боевых кораблей Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов. Это в том числе ракетные крейсеры "Маршал Устинов" и "Варяг", фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов".

Среди задач маневров значится, в частности, "поражение корабельных группировок условного противника".

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