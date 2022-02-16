"Приехал в Москву не с пустыми руками": итоги переговоров Путина и Шольца

Германия остается главной в европейской политике

Россия готова к совместной работе, идти по пути переговоров, но все вопросы должны рассматриваться без отрыва от основных российских предложений по гарантиям безопасности. Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа в Кремле шла более 3 часов и помимо вопросов безопасности, лидеры большое внимание уделили экономическому сотрудничеству. Германия - один из главных торговых партнеров России. Конечно, обсуждали рынок газа и судьбу "Северного потока-2".

Встречу Путина и Шольца с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Олаф Шольц и раньше встречался с Путиным, в частности, на саммите G20. Тогда встречи были мимолетными, рабочими, а теперь у него появилась возможность в роли руководителя правительства Германии тет-а-тет обсудить с президентом наиболее важные вопросы, которые волнуют и Германию, и Европу, и мир.

Олаф Шольц приехал в Россию не с пустыми руками, в отличие от других политиков. Он побывал в Киеве, где в достаточно плотных переговорах с Зеленским, смог добиться от него обещания того, что Украина представит законопроект об особом статусе отдельных областей Донбасса. То, что прописано в Минских соглашениях. Именно с этого начинается их практическая реализация. Мы не знаем, что это будет за законопроект, но раньше даже про это Зеленский не говорил.

Вообще Германия всегда являлась главной в европейской политике. Я не знаю, кто посчитал, что Франция вышла на первое место. Скорее, может, в имиджевом плане, потому что Макрон давно руководит Францией, Франция сегодня председательствует в Совете ЕС, поэтому на плечах Макрона лежит некая общая ответственность за Европу. Но все-таки главным локомотивом Европейского союза была и остается Германия. Поэтому очень многое зависит от позиции и лично канцлера Германии и в целом правительства этой страны", - сказал Топорнин.

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