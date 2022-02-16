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Британский таблоид отредактировал статью о "вторжении" России на Украину

10:37
  • среда
  • 16 февраля 2022

Анонсированного СМИ нападения не произошло

Британская газета The Sun, ранее анонсировавшая начало "вторжения" России на Украину в ночь со вторника на среду (в 3:00 по Москве), изменила заголовок и текст материала. Ссылался таблоид на "данные американской разведки".
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Новый заголовок статьи гласит - "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200000 военнослужащих, утверждает разведка США".

В изначальной версии материала было сказано, что Путин отдаст приказ о вторжении в три часа ночи. Теперь там говорится "ночь прошла без происшествий".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" предложил украинцам завести будильники, чтобы убедиться в абсурдности распространяемых западными СМИ данных.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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