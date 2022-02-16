Война по расписанию: время начала "вторжения" России на Украину истекло

Агрессии стоило ждать в 3-4 часа ночи по московскому времени, писали мусорные издания на Западе

Опять русские подвели Америку и ее друзей. У них война на Украине по расписанию, а мы? Российское вторжение, согласно анонсу Джо Байдена, должно было начаться 16 февраля. Вот уже настало 16-е. Где танки? Где ракеты? Где страна-агрессор?

По сведениям британских мусорных изданий, агрессии стоило ждать в 3-4 часа ночи по Москве. Кто говорит? Как кто? Источники. CNN вносит поправку: не могут пока начать войну, земля не промерзла, русские танки не пройдут. Опять подвели западных партнеров!

Какую роскошную, истеричную кампанию русские провалили! Самолеты над Украиной летают все реже, чартерами отбывают на европейские курорты украинские олигархи, американское посольство с чемоданами подалось из Киева во Львов, президент Владимир Зеленский обретает черты не то мученика, не то пророка. Вспоминают его лучший сериал – "Слуга народа".

А как все хорошо подготовили! Деревянные автоматы украинским добровольцам раздали! Ракеты и каски прислали. Карты с планом боевых действий опубликовали. Выглядят они, правда, как контурная карта, разрисованная двоечником. На всякий случай даже Улан-Батор пробовали поместить на карту Украины. Зато понятно, откуда враг наступать должен, где линию обороны держать.

Русские с батькой Александром Лукашенко только совместные учения провели, и тяжелая техника двинулась обратно к местам постоянной дислокации. Весь сценарий испортили. На огневой рубеж не явились. Что за люди!

Всё какие-то переговоры им нужны, когда просвещенная Европа с Америкой жаждут услышать дробь автоматных очередей и свист снарядов.

Не мог же Байден обмануть союзников! Обещал же войну 16 февраля. И тут надежные источники раскрыли, наконец, главную русскую тайну. Да просто 16 февраля российская сборная на Олимпиаде играет в хоккей - четвертьфинал со сборной Дании – какое наступление, какая агрессия, хоккей по телевизору.

В плохой пьесе было отрепетировано всё, кроме главного события. Но ничего, наши западные партнеры могут чувствовать себя главными героями, которые сначала придумали, а потом предотвратили страшную войну. Это нормально, когда в действительности всё не так, как на самом деле.

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