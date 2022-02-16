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Россиян предупредили о риске подорожания детского питания

08:57
  • среда
  • 16 февраля 2022

Производители ожидают роста затрат в случае введения маркировки

Производители продуктов предупреждают о риске роста цен на консервированную продукцию, включая детское питание. Об этом говорится в письме ассоциации "Русбренд", которая объединяет крупнейших производителей в России, в Минэкономразвития.
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В документе говорится, что к росту издержек производителей, а вслед за этим и цен для потребителей может привести введение маркировки консервов. Процедура, считают в ассоциации, будет дорогостоящей, поэтому единица товара может подорожать минимум на 10%.

Кроме того, доля импорта в данном сегменте товаров достигает 30%, а для иностранной продукции разработчик предложил более дорогостоящие технические решения. Это создает высокий риск дефицита товаров на полке, заявили в "Русбренде".

В Минпромторге, который готовит эксперимент по маркировке консервов, заявили, что оценивать затраты на маркировку можно будет только с началом эксперимента. При этом в ведомстве указали, что на изменение стоимости продукции может оказывать влияние множество факторов, включая рост цен на упаковку, электроэнергию, топливо, логистику, пишут "Известия".

В Минэкономразвития ранее рассказали, что с 29 января по 4 февраля уровень инфляции достиг 0,29%, с начала года — 1,16%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%).

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