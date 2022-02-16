В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Несмотря на теплую погоду, ждать этого в ближайшее время не стоит

Ожидать скорого прихода весны и быстрого таяния снежного покрова в столичном регионе не стоит, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил об обильных снегопадах нынешней зимой и рассказал, что снег будет лежать еще очень долго — до середины марта никаких проталин не будет.

Теплую весну в ближайшее время Вильфанд рекомендует не ждать именно из-за высокого снегового покрова: из-за него поступающие теплые воздушные массы быстро охлаждаются.

При этом эксперт отметил, что высота снега сокращается, с начала февраля показатель уменьшился на 12 см, а до конца недели может сократиться еще на 3-4 см, сообщает "Интерфакс".

Ранее Вильфанд рассказал, что опасные явления и выраженная непогода в ближайшие несколько дней не ожидаются практически по всей территории России. Эксперт уточнил, что лишь на юге европейской части России прогнозируется сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с. На остальной территории страны серьезных осадков не ожидается, высота снежного покрова уменьшится.

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