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Милонов предложил взять домашних собак на контроль

08:58
  • среда
  • 16 февраля 2022

Это поможет в решении проблемы с бродячими животными, считает депутат

В России необходимо организовать единую систему учета и контроля содержания собак в крупных городах. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
В Госдуму внесут проект о наказании за нападение бездомных собак

Парламентарий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, отметив, что в стране обострилась дискуссия о контроле за бездомными животными из-за случаев нападений бродячих собак на людей. Однако важно помнить, что многие бездомные собаки когда-то были домашними питомцами, а на улице оказались по вине бывших владельцев, указал Милонов.

Депутат заявил, что нередко человек, заведя собаку, через несколько месяцев обнаруживает, что не в состоянии заботиться о ней. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов, отметил парламентарий.

В связи с этим Милонов выступил за проработку вопроса о введении единой системы учета и контроля по содержанию собак в крупных городах России. При этом особое внимание предлагается уделять жилищным условиям, а проживание крупного животного в малогабаритной квартире с нарушением санитарных норм должно быть недопустимо.

По мнению автора инициативы, заводчикам собак стоит проводить собеседование с потенциальным хозяином на предмет его готовности к содержанию и воспитанию питомца.

Еще одна предложенная Милоновым мера — чипирование собак с получением официального документа. Парламентарий предлагает сделать это обязательным условием содержания животного, а также установить принцип ответственности гражданина за своего питомца, сообщает RT.

Ранее в Госдуме выступили еще с одной инициативой в связи с участившимися случаями нападения бродячих животных на людей. Депутат Иван Сухарев выразил мнение, что сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ необходимо выдавать ультразвуковые приборы для отпугивания беспризорных собак.

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