Только каждый десятый россиянин что-то слышал о метавселенных

37% считают, что от них будет больше вреда, чем пользы

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, на результаты которого ссылается РБК, 90% россиян не знают, что такое метавселенные. При этом каждый пятый респондент этот термин слышал, но не понимает его (23%).

Вместе с тем 27% отметили, что им было бы интересно побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии. Об отсутствии интереса к подобном сообщили 69% участников опроса.

37% считают, что от создания метавселенных будет больше вреда, чем пользы. Среди негативных факторов этого явления опрошенные выделили уход от реальности (37%).

Метавселенная - постоянно действующее виртуальное пространство, где люди могут взаимодействовать через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности.

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