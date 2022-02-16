ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Только каждый десятый россиянин что-то слышал о метавселенных

09:04
  • среда
  • 16 февраля 2022

37% считают, что от них будет больше вреда, чем пользы

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, на результаты которого ссылается РБК, 90% россиян не знают, что такое метавселенные. При этом каждый пятый респондент этот термин слышал, но не понимает его (23%).
IT-гиганты начали "кадровую битву" за таланты для метавселенной

Вместе с тем 27% отметили, что им было бы интересно побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии. Об отсутствии интереса к подобном сообщили 69% участников опроса.

37% считают, что от создания метавселенных будет больше вреда, чем пользы. Среди негативных факторов этого явления опрошенные выделили уход от реальности (37%).

Метавселенная - постоянно действующее виртуальное пространство, где люди могут взаимодействовать через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Виртуальная реальность
Виртуальная реальность
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.