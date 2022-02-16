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Ученые сообщили о полном излечении человека от ВИЧ

09:06
  • среда
  • 16 февраля 2022

Это редчайший научный феномен

На конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в американском Денвере представили доклад, согласно которому врачам с помощью трансплантации пуповинной крови удалось полностью вылечить от ВИЧ женщину. Об этом пишет The New York Times.
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Уточняется, что у пациентки была лейкемия. В 2017 году ей провели трансплантацию пуповинной крови от частично совместимого донора с блокирующей проникновение ВИЧ в клетки мутацией.

Антиретровирусную терапию женщина прекратила через 37 месяцев после трансплантации. Через 14 месяцев в ее анализах нет признаков ВИЧ и антител к вирусу.

Первым вылечившимся от ВИЧ человеком был Тимоти Рэй Браун. В 2020 году он умер от рецидива лейкемии.

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