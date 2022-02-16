Даня Милохин показал травмы после наезда велосипедиста

Блогеру разбили лицо в центре Москвы

Блогер Даня Милохин показал в Instagram фотографии, на которых он демонстрирует подписчикам ссадины на лице. Предварительно, его сбил велосипедист.

Авария с участием 20-летнего Милохина произошла на Земляном Валу перед ТРК "Атриум" в центре Москвы. Когда он вышел из салона Maybach, в него врезался велосипедист. От удара блогер упал на асфальт и ударился головой, пишет "Стархит".

Водитель-охранник Милохина и виновник аварии — велосипедист — сразу же помогли Милохину. Вскоре после ДТП блогер начал публиковать селфи в блоге.

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