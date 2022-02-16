ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Даня Милохин показал травмы после наезда велосипедиста

08:44
  • среда
  • 16 февраля 2022

Блогеру разбили лицо в центре Москвы

Блогер Даня Милохин показал в Instagram фотографии, на которых он демонстрирует подписчикам ссадины на лице. Предварительно, его сбил велосипедист.

Авария с участием 20-летнего Милохина произошла на Земляном Валу перед ТРК "Атриум" в центре Москвы. Когда он вышел из салона Maybach, в него врезался велосипедист. От удара блогер упал на асфальт и ударился головой, пишет "Стархит".

Водитель-охранник Милохина и виновник аварии — велосипедист — сразу же помогли Милохину. Вскоре после ДТП блогер начал публиковать селфи в блоге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Блогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.