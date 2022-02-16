США переместили резидентуру ЦРУ из Киева

До этого Вашингтон перенес свое посольство во Львов

Как сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times, власти США во вторник временно переместили из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления.

Уточняется, что соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен объявил о переводе американского посольства на Украине из Киева во Львов на время.

Собеседники издания отметили, что данная мера затруднит сбор Штатами разведывательной информации о приписываемой Москве "активности" в стране.

Со стороны Запада в последние несколько месяцев активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, которое произойдет в феврале. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, данная информация не имеет под собой оснований и служит лишь способом нагнетания напряженности.

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