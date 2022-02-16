Профессор оценил эффективность иммунитета после "омикрона" к другим штаммам

Для полноценной защиты после "омикрона" рекомендуется пройти вакцинацию

Антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусной инфекцией штамма "омикрон", не способны полностью нейтрализовать другие разновидности COVID-19. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, "омикрон" приводит к более легкому течению COVID-19, чем его предшественники, что может в определенной мере влиять на выработку антител. Однако возможны варианты, в зависимости от особенностей человека и его иммунитета, подчеркнул Альтштейн.

Для получения полноценной защиты после перенесенного "омикрона" рекомендуется пройти вакцинацию — через "пару-тройку месяцев". Прививка усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Это поможет бороться с "хвостом" пандемии, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее глава Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет, полученный в результате перенесенной коронавирусной инфекции, дает не самую эффективную защиту от новых штаммов заболевания. Как пояснил эксперт, антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к новым штаммам. Надолго и надежно защищает только вакцинация и бустер.

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