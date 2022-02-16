ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Профессор оценил эффективность иммунитета после "омикрона" к другим штаммам

10:00
  • среда
  • 16 февраля 2022

Для полноценной защиты после "омикрона" рекомендуется пройти вакцинацию

Антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусной инфекцией штамма "омикрон", не способны полностью нейтрализовать другие разновидности COVID-19. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Омикрон" выявили во всех регионах России

По словам эксперта, "омикрон" приводит к более легкому течению COVID-19, чем его предшественники, что может в определенной мере влиять на выработку антител. Однако возможны варианты, в зависимости от особенностей человека и его иммунитета, подчеркнул Альтштейн.

Для получения полноценной защиты после перенесенного "омикрона" рекомендуется пройти вакцинацию — через "пару-тройку месяцев". Прививка усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Это поможет бороться с "хвостом" пандемии, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее глава Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет, полученный в результате перенесенной коронавирусной инфекции, дает не самую эффективную защиту от новых штаммов заболевания. Как пояснил эксперт, антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к новым штаммам. Надолго и надежно защищает только вакцинация и бустер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.