Румяна, Космос, Ясна-Людмила: как москвичи называли детей в 2021 году

В городе изменилась пятерка самых популярных имен

В 2021 году в Москве появились новые популярные имена для новорожденных детей. Об этом в среду, 16 февраля, рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Если в 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, сейчас оно занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию и также вошло в топ-5.

Самыми популярными именами для девочек по итогам года стали София или Софья (2940), Мария (2171), Анна (2138), Алиса (1871) и Ева (1638). В топ-5 имен для мальчиков вошли Александр (2532), Михаил (2373), Максим (2305), Лев (1735), Артем (1722) и Марк (1722).

Уханева отметила, что в 2021 году мальчиков на 23% чаще стали называть именем Мирон, а девочки почти на 35% чаще получали имя Есения. На 20% выросла популярность имен Эмилия (так назвали 538 девочек), Диана (522), Мия (517), Аделина (374), Оливия (286) и Аврора (222). Мальчиков стали на 10% чаще называть Арсением (663), Богданом (417), Евгением (411), Робертом (293), Савелием (290) и Леоном (285).

Среди древних славянских имен выбор родителей-москвичей останавливался на именах Бронислав, Матфей, Мефодий, Елизар, Святогор, Лада, Пелагея, Марфа, Феврония, Радослава, Румяна.

Из необычных имен зарегистрированы Марс, Зевс, Космос, Апполония, Марселина, Люций, Август, Августина, Север, Северин (девочка), Енисей, Алтай, Нева. Шесть детей получили имя Лионель, 12 — Гарри.

Встречаются также двойные и тройные имена: Ясна-Людмила, Анна Оливия, Лука-Павло, Марк Федерико, Роман Пьер Евгений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столичном управлении органов ЗАГС рассказали, что в 2021 году чаще всего москвички впервые становились мамами в 29 лет. В целом больше всего женщин в Москве родили ребенка в 31 год.

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