Собянин рассказал о проектах благоустройства Северо-Восточного округа

За год в СВАО планируют реализовать пять крупных проектов

В Москве продолжается реализация программы благоустройства. В 2022 году в Северо-Восточном округе столицы будут реализованы пять крупных проектов. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В районе Свиблово будут благоустроены два сквера. На Снежной улице появится променад со спусками к воде и беговой дорожкой, пройдет реконструкция спортивных и детской площадок. Будет организовано уютное и функциональное пространство для проведения культурных и досуговых мероприятий. На улице Седова в сквере проложат удобные дорожки, благоустроят детские площадки и зоны тихого отдыха, проведут дополнительное озеленение.

В Бабушкинском районе запланировано благоустройство сквера "Знаки зодиака". Пустующее сейчас пространство предлагается заполнить детскими и спортивными площадками, в том числе для стритбола. В сквере появится и беговая дорожка.

В Бибирево работы пройдут в общественном пространстве в границах улиц Мелиховская, Белозерская, Лескова. В рамках проекта благоустройства запланировано создание прогулочного маршрута со смотровой площадкой и зонами тихого отдыха. Для любителей физкультуры и спорта будут обновлены игровые, тренажерные и детские площадки. Владельцам собак подарят новую площадку для дрессировки питомцев.

Еще один большой проект на северо-востоке Москвы будет реализован в Южном Медведково – благоустройство квартала в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева. Местные жители попросили обновить существующие площадки и создать новые, провести озеленение дворов.

Программа работ в Северо-Восточном округе включает также благоустройство восьми школьных территорий, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее мэр столицы сообщил, что в Северном административном округе Москвы на 2022 года запланированы четыре больших проекта. Программа благоустройства САО включает также благоустройство 20 школьных территорий.

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